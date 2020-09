Hartley, coeurs à vif - S02 E07 - 18 ans

Rivers va avoir 18 ans et ses amis organisent une fête en son honneur sans qu’il le sache. Il se doute que quelques chose, surtout quand ceux ci lui demande de sortir sa voiture de l'entrepôt. Il le fait tout de même mais quelques temps après , la voiture a disparu, il se rend donc à la police. Nicole, la petite soeur de Danielle souffre beaucoup de la séparation de ses parents et tente de les réunir un soir .Or, Suzy s’intéresse à Bill Southgate avec qui elle a rendez-vous. Danielle devine cela aussitôt car en cours, il se montre trés gentil avec elle. Rose et Costa se sont embrassés mais désormais ils s'évitent. Costa va offrir le premier prix qu’il a gagné à un concours à Rose qui a bien des difficultés à élever seule sa petite fille.