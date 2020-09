Hartley, coeurs à vif - S02 E08 - Adultère

Bill et Suzy continue de se voir régulièrement, ce qui ne plait pas à Nicole. Elle fait tout pour décourager son professeur de continuer cette liaison. Celui ci ne le supporte plus et parle de se faire muter dans un autre lycée. Costa et Rose vont diner ensemble. C'est l'occasion pour ceux ci de remarquer que Rose a des problèmes de vision et va donc devoir porter des lunettes. Rivers se plaint de Matt qui ne paye pas le loyer de l'entrepôt, ce dernier cherche alors un emploi et est embauché au Shark Pool. Cependant cela ne dure pas longtemps, il est viré aprés s'est battu avec un client qui s'approchait trop de Jodie. Suzy rompt avec Bill, elle accepte de donner une seconde chance à son mari. Cela le blesse beaucoup mais il accepte cette décision