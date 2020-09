Hartley, coeurs à vif - S02 E10 - Hey Joe

Karen, la soeur de Jodie vient lui rendre visite à l'entrepôt et celle ci se rapproche beaucoup de Matt. Tess, le bébé de Rose est malade et conduit à l'hopitâl d'urgence. Yola est, elle aussi, à l'hôpital, les èleves apprennent donc qu'elle est enceinte mais celle ci se rend compte qu'elle n'est pas prête pour cela. Costa voit d'un mauvais oeil que Jack et Rose se rapproche de nouveau l'un de l'autre. Matt voudrait sortir avec Karen et demande la permission à Jodie. Elle le prend mal car elle aurait aimer que ce soit avec elle qu'il veulent sortir. Yola veut finalement garder le bébé et l'annonce à Joe. Celui ci part au travail la tête dans les nuages mais ne reviendra pas. Il se fait tuer par un cambrioleur. Yola apprend la nouvelle au lycée par Southgate.