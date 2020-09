Hartley, coeurs à vif - S02 E12 - En cavale

Le père de Rivers, Norm, s'est échappé de prison.Celui ci vient alors voir son fils en prenant le risque de se faire réattraper par la police. Steve et Peter ne supporte plus la présence de Karen à l'entrepôt, celle ci va alors squatter chez les Bordino. Elle rencontre par hassard, un auto stoppeur dont elle tombe amoureuse et décide alors de le suivre, ce qui soulage Helen et Roberto. Norm quitte la ville pour le Queensland tout en convaincant Rivers de ne pas le suivre. Jodie et Matt finissent par se mettre en couple.