Hartley, coeurs à vif - S02 E13 - Un départ inattendu

Lucy doit partir pour le Japon et ne sait pas comment l'annoncer à Steve. Southgate voudrait convaincre ses élèves de rejoindre un club sur la plage et pour cela il expose un bâteau. Mais celui ci, aprés avoir été déterioré, il est volé. Rivers et Matt sont alors accusés alors qu'ils ne sont pas coupables. Ils enquetent alors et finissent par découvrir le coupable, Red, un surfeur.