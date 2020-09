Hartley, coeurs à vif - S02 E14 - Au revoir Bill et Yola !

Southgate reçoit une promotion, il peut maintenant être proviseur de lycée. Il décide alors de quitter Hartley et propose à Yola de le suivre. Il pourra ainsi veiller sur elle et le bébé à venir. Rivers prend mal ce départ et en veut à Southgate qui représentait beaucoup pour lui.