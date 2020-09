Hartley, coeurs à vif - S03 E01 - Un retour provisoire

Sam Robinson est de retour à Hartley pour des remplacements. Rivers est trés heureux de ce retour et semble être le seul. Bolton n'apprécie pas du tout cela. Bolton fait tout pour provoquer le nouveau renvoi du professeur et mettre le doute à propos de Rivers. Deloraine convoque alors ce dernier afin de mettre au clair la situation. Rivers accepte de ne plus s'accrocher à Sam, ce qui lui permet de conserver son poste