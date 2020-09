Hartley, coeurs à vif - S03 E03 - La fille au pull-over

Katarina fait tout pour faire enrager Sam en la provoquant de différentes manières. Elle s'occupe aussi d'Effie et essaye de la faire devenir un peu plus femme. Steve va rendre visite à sa mère et rencontre, Allie, sa demi sœur. Après un rejet, celle ci accepte de faire sa connaissance. Matt a une dure tâche à réaliser, apprendre à Jodie à faire du surf. Allie se blesse et on l'emmène à l'hôpital avec la voiture à Peter, laquelle se fait voler devant le bâtiment.