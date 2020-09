Hartley, coeurs à vif - S03 E06 - Roméo & Juliette

Roberto, le père de Costa est sous pression. Il doit finir un chantier rapidement et se sent de plus en plus mal. Son docteur soupçonne un cancer. Les répétitions de la pièce continuent. Katarina, apprenant ce qu'à peut être Roberto, décide de tout laisser tomber et cède donc sa place à Allie dans le rôle de Juliette. La représentation de la pièce a lieu et c'est un grand succès.