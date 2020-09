Hartley, coeurs à vif - S03 E08 - En cavale

Matt et Jodie essaye de sauver au mieux leur relation tandis que Peter reçoit des nouvelles de son père, toujours en fuite. Steve s'amuse à photographier tout ce qu'il voit et Deloraine lui propose alors de faire une exposition de ses photos, d'abord réticent, Steve fini par accepter.Steve et Danielle cèdent à la tentation et finissent par s'embrasser dans la pièce de développement des photos de Steve. Un couple se sépare et d'autres se font. Jodie et Matt se sépare mais celui ci ne perd pas de temps et sort avec Allie. Katarina et Costa semblent, eux aussi, très proche.