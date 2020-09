Hartley, coeurs à vif - S03 E09 - Duel culinaire

Tim Beckett se produit au Shark Pool et invite Jodie à travailler ses chansons chez lui. La répétition se passe mal et Tim finit par se saouler. Il retourne alors au Shark Pool. Andrew découvre que Sam a eu une relation avec Peter et a du mal à croire que tout soit fini entre eux. De plus, Peter est toujours amoureux de Sam et est jaloux de la relation qu'elle a avec Andrew. Allie commence à se poser des questions à propos de Steve et Danielle carSteve est moins souvent avec qu'elle qu'avant. Elle se demande si cela est du au fait qu'elle soit avec Matt. Tim s'excuse auprès de Jodie et lui explique d'où lui vient son problème avec l'alcool. Il a écrit de nouvelles chansons et les lui présente.