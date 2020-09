Hartley, coeurs à vif - S03 E10 - Avenir incertain

Andrew distribue les dossiers d'inscription pour l'université. Rivers n'en veut pas et le déchire. Matt se rend compte qu'il n'a aucune idée à propos de son futur. Les autres sont des idées précises: Costa veut devenir manager, Jodie veut être chanteuse, Katarina veut être danseuse, Steve se voit photographe. Steve a un entretien d'embauche pour un magasine, il présente ses photos et est engagé. Cependant, ce qu'il ne sait pas c'est que ce n'est que pour les photos qu'il a de Tim saoul. Celles ci sont alors publiées, ce qui compromait la carrière de Tim. Steve démissionne alors et présente ses excuses. Sam conseille à Matt de faire ce qu'il aime, surfer. Pour elle, cela l'aidera à trouver sa voie