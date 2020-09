Hartley, coeurs à vif - S03 E11 - Rancune

Hélène et Roberto laissent la maison à Costa, Katarina et Effie durant leur absence. Katarina qui ne veut pas rester seule avec Costa invite Rivers pour la soirée, celui ci invite d'autres personnes et cela se propage rapidement comme étant une fête. Les profs sont en grève. Sam et Andrew sont en désaccord sur ce point. Les élèves jouent à "Action ou Vérité". Matt est interrogé mais ne veut pas répondre pour ne pas mettre Allie mal à l'aise.