Hartley, coeurs à vif - S03 E12 - Second chance

Katarina veut se réconcillier avec Costa, qu'elle aime encore mais il ne veut rien savoir. Allie a quitter le domicile parentale et veut emmenager à l'entrepôt à la place de Jodie. La tournée de Jodie est annulée car elle ne vend pas assez de disque. Costaessaye donc de promouvoir le cd sur la radio de l'école, produite illégalement.Jodie revient donc et met à la porte, Allie, qui avait pris sa chambre. Andrew veut acheter une moto pour impressionner Sam. Il demande alors de l'aide auprés de Rivers. Andrew profite de leur réconciliation pour demanderSam en mariage mais celle ci semble horrifiée par cette idée. La chanson de Jodie a du succès, elle décide donc de partir et permet à Allie de prendre sa chambre.