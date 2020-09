Hartley, coeurs à vif - S03 E13 - Sauvons Hartley High !

L'éducation nationale menace le lycée de fermeture. Il n'y a pas assez d'inscription. Deloraine, qui est trés préoccupé par cet avenir, est victime d'une crise cardiaque et est admis à l'hôpital. Sam rompt avec Andrew en lui disant qu'elle n'est pas prête à se marier. Peter se rend chez cette dernière pour lui avouer son amour, ceux ci s'embrassent et sont surpris par Andrew. Elle sait qu'elle ne pourra plus enseigner à Hartley et remet alors sa lettre de démission. Le directeur de Deloraine lui annonce qu'il ne manque que 25 inscriptions pour que tout aille bien, Deloraine quitte alors l'hôpital plus tôt que prévu pourr régler ce problème. Peter hésite, il ne sait pas s'il doit suivre Sam ou s'il doit la laisser partir. Sur les conseils de Steve, il finit par la rejoindre et quitter la ville avec elle.