Hartley, coeurs à vif - S04 E02 - Adieu Steve

Ronnie Brooks est la nouvelle prof de Hartley, elle remplace Sam. Les policiers posent des questions à Allie et Danielle. Il soupçonne un suicide. Matt emménage à l'entrepôt à la place de Steve, Danielle est en colère car elle estime que c'est trop tôt. Katarina est en colère après Costa. Elle ne supporte pas qu'il passe son temps pour son magazine au lieu d'être triste pour Steve. Allie, Bolton, Matt, Costa, Katarina et Danielle se rassemblent près de la falaise et chacun dit quelques mots pour dire au revoir à Steve. Finalement, ils forment un cercle et s'embrassent.