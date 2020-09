Hartley, coeurs à vif - S04 E03 - Pari perdant !

Costa est parti pour quelques jours, Katarina en profite alors pour prendre sa voiture. Cependant, elle a un accident avec celle ci et n'ayant pas d'argent pour la réparer, elle demande à Bolton de s'en charger. Danielle dit à Allie qu'elle a surmonté la mort de Steve mais Allie a du mal à la croire. Son comportement est bizarre, elle la soupçonne alors de se droguer. Athol Pike, un professeur se fait vieux. Matt pense qu'il n'est plus compétent. Il décide alors de convaincre Deloraine de son incapacité. Pike décide alors de donner sa démission. Il ne peut plus rester à Hartley. Bolton fait de son mieux avec la voiture de Costa mais au final c'est pire. La facture s'élève alors à 1100$. Il décide d'aller parier sur les chevaux comme le fait Athol Pike. Celui ci leur donne des conseils mais ils ne gagnent tout de même pas assez d'argent. Roberto découvre tout et paie le garagiste, en échange, Katarina devra faire de nombreux travaux ménagers. Danielle a rendez-vous sur la plage. Elle donne de l'argent à un garçon, qui en échange, lui donne une pilule.