Hartley, coeurs à vif - S04 E05 - Indiscipline

Bolton, qui patine dans les couloirs, se fait attraper et confisquer ses rollers par Dyson. Mr Bell organise une sortie dans un institut de recherche atomique. Allie et Matt voudrait que Danielle rencontre un garçon, afin qu'elle ne soit pas seule. Costa va travailler dans le show business, il cherche alors un partenaire pour reprendre le Shark Pool. Katarina lui présente un de ses amis, Antonio. Au début tout va bien mais celui ci commande des machines de jeux et essaye de séduire Katarina. En plus de cela, il fait des bénéfices sans rien dire. Katarina le dénonce alors à Costa et celui ci est renvoyé. Bolton est privé de la sortie scolaire alors que c'était lui à l'origine de l'idée, les autres essayent de plaider en sa faveur, mais c'est peine perdu. Il réalise alors qu'il a dépassé les bornes et présente ses excuses au proviseur.