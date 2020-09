Hartley, coeurs à vif - S04 E07 - Garçon mystérieux

Bolton est content de gagner toutes les parties de billard au Shark Pool, plus personne ne veut jouer avec lui sauf un garçon qui lui ai inconnu. Celui- ci gagne. Katarina arrive en retard au cours de danse, Ronnie l'empêche alors de participer car elle n'est pas échauffée. Le garçon qui a battu Bolton est nouveau au lycée, il s'appelle Declan Costello. Bolton, qui se retrouve dans sa classe fait tout pour être en concurrence avec lui. Roberto, le père de Costa se met un défi: Entraîner Allie et Matt pour le marathon de l'école. Declan a du succès auprès des filles et surtout auprès de Katarina, ce qui énerve encore plus Bolton. Il veut alors se battre avec lui mais ne le peut pas dans le lycée. Cela aura lieu au Shark Pool. Bolton vole un objet pour s'attirer les faveurs de Katarina et est accusé par Dyson mais Declan lui vient en aide en mentant à son sujet. Declan aide alors Katarina à redonner le lecteur de musique de Mlle Brooke d'une manière originale.