Hartley, coeurs à vif - S04 E08 - Fausses accusations

Stassy Sumich est une nouvelle. Elle est déposée en camion et avant d'aller en classe, elle va se changer et se maquiller. Les autres la voient d'un mauvais œil appart Declan, qui se montre gentil avec lui. Elle se met à part et ne désire pas leur parler. Katarina vole le portefeuille de Declan, ce qui l'énerve beaucoup car il y a l'ordonnance de sa mère à l'intérieur. Stassy et Katarina se battent, Mr Bell intervient et punit Stassy. Elle se plaint alors à son père qui en parle au principal. Dyson décide alors de suspendre Mr Bell. Katarina s'immisce dans la vie de Declan et fais la connaissance avec sa mère. Celui ci lui en veut beaucoup. Declan essaye de se venger au mieux de Katarina et y arrive. Ils finissent par faire connaissance avec Stassy et à s'entendre avec elle. Ils l'invitent alors au Shark Pool.