Hartley, coeurs à vif - S04 E09 - La peur aux trousses

Mlle Brooks donne un devoir à ses élèves : ils doivent regarder un film d'horreur afin de se préparer à étudier Frankenstein. Allie et Matt vont à une fête et Bolton quitte l'entrepôt. Danielle se retrouve donc seule pour regarder son film. Matt voudrait danser avec Allie mais c'est avec Stassy qu'il le fait. A la fin de la danse, dans le noir, celle ci l'embrasse et ils conviennent de n'en parler à personne. Danielle entend des bruits et reçoit des coups de téléphone bizarres. Elle appelle alors Katarina à l'aide. Bolton est arrêté par la police alors qu'il essayait de rentrer à l'entrepôt par la fenêtre. Allie et Matt se retrouvent dehors car ils n'arrivent pas à ouvrir la porte qui a été bloquée par Danielle et Katarina. Le lendemain, à l'école, Danielle parle avec le nouvel homme d'entretien du lycée et reconnaît alors sa voix. Elle découvre alors ses intentions.