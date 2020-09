Hartley, coeurs à vif - S04 E10 - Trompée et trahie

Gary, le fils de Dyson arrive au lycée en fauteuil roulant. Bolton l'aide à se déplacer. Ils passent du temps ensemble et Bolton apprend la raison du handicap de Gary et les sentiments qu'il a envers sa mère. Il fait tout pour discréditer sa mère aux yeux des autres mais Bolton parvient à le raisonner. Declan et Danielle surprennent Matt et Stassy en train de s'embrasser dans la réserve mais ils décident de ne rien dire à Allie. Elle finit cependant par l'apprendre et rompt aussitôt.