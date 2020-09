Hartley, coeurs à vif - S04 E11 - Jeu dangereux

Declan fait tout pour gagner de l'argent. Il joue de la musique dans la rue afin de rembourser une dette envers Léo Fine. Il joue de l'argent au billard et au poker mais échoue à chaque fois. Il va jusqu'à voler de l'argent dans la caisse du Shark Pool. Matt quitte l'entrepôt et va habiter chez les Bordino. Katarina essaye de le séduire mais c'est peine perdu. Il aime encore Allie. Matt découvre ce qu'à fait Declan et le dénonce à Mr Bordino. Stassy copie les devoirs d'Allie, Mlle Brooks se rend compte des similitudes et demande des explications. Stassy confesse alors ce qu'elle a fait mais ne s'excuse pas auprès d'Allie.