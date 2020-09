Hartley, coeurs à vif - S04 E12 - Semaine de stage

Tous les étudiants font un stage sauf Declan et Stassy qui restent au lycée. Bolton travaille pour un poseur de moquette, Katarina dans une agence de publicité, Matt au Shark Pool et Allie et Danielle pour une chaîne de télévision. Mlle Brooks demande alors à Declan et Stassy de donner des cours à des élèves. Tout se passe bien pour Declan mais pas pour Stassy qui subit des moqueries sur son apparence. Declan lui conseille alors d'être elle même. Danielle accepte que la chaîne fasse un reportage sur elle, à propos de la drogue, tandis que Katarina n'apprécie pas du tout ce qu'elle fait. Stassy vient à l'école sans maquillage et lorsqu'elle donne un cours, tout se passe bien. Pour les autres, tout n'est pas tout rose. Bolton est renvoyé, Katarina, Danielle et Allie quittent leur stage plus tôt que prévu.