Hartley, coeurs à vif - S04 E13 - L'équipée spatiale

Mr Bell donne un devoir à faire en groupe et Stassy, Allie et Matt sont dans le même groupe. Matt en profite pour essayer de relier des liens avec Allie mais elle ne le veut pas. Danielle se montre jalouse de Stassy qui se rapproche de Declan. Des jeunes pénètrent dans le Shark Pool et s'en prennent à Katarina et Matt. Celui ci finit à l'hôpital. L'ancienne petite amie de Mr Bell arrive et lui propose de venir avec elle en expédition en Antarctique. Celui ci accepte et annonce alors son départ.