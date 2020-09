Hartley, coeurs à vif - S04 E14 - Bolton et Linda

Un débat entre Hartley et l'école Ste Catherine a lieu. Matt, Allie et Bolton se retrouve face à des élèves de cet école. Bolton tombe sous le charme d'une étudiante et se montre donc d'accord avec tout ce qu'elle dit, ce qui a le don d'énerver ses amis. Au dernier tour de la compétition, Bolton se montre trés doué et fait gagner son école. Stassy a des problèmes familiaux, elle se confie à Ronnie et Bolton l'entend. Il veut donc l'aider de son mieux. Katarina, quand à elle, désire rencontrer des amis sur Internet.