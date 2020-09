Hartley, coeurs à vif - S04 E15 - Bizutage (avec Simon Baker)

Mme Dyson décide que les garçons doivent apprendre à cuisine et que les filles doivent savoir réparer une voiture. Pour cela, elle engage un nouveau professeur, Tom Summers (Simon Baker " Mentalist"), qui enseignera la cuisine. D’ailleurs celui-ci rencontre beaucoup de succès auprès des filles. Allie écrit un roman et Tom lui propose son aide. Matt se montre jaloux et supporte mal ce rapprochement. Les garçons ne le supportant pas, décident de tout faire pour lui rendre la vie dure. Katarina fait la connaissance d’un dénommé Charlie sur Internet. Elle lui envoie sa photo, en la modifiant avant car elle lui a dit qu’elle était blonde. Elle apprend cependant que celui-ci va venir à Hartley.