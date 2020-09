Hartley, coeurs à vif - S04 E16 - Entre Bowie et Pitt

Charlie fait son arrivée à Hartley, Katarina est déçue car il ne ressemble pas à ce qu’elle s’imaginait. Cependant, celui-ci tombe sous le charme et promet de lui obtenir des places de concert pour les Take That, même si pour cela, il doit lui mentir. La voisine de Danielle décède et elle apprend alors que celle-ci aimait recevoir la visite de Danielle. Elle décide alors, avec Allie, de rendre visite à des personnes âgées afin de leur offrir de la compagnie. Danielle se rend alors compte que ce n’est pas toujours facile. La mère de Declan à une sclérose, elle est de plus en plus malade, il veut donc abandonner l’école mais celle-ci ne le désire pas. Afin de le faire changer d’avis, Danielle, Allie et Katarina lui viennent en aide pour les travaux domestiques.