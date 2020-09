Hartley, coeurs à vif - S04 E17 - Créations et recyclages (avec Simon Baker)

Tom (Simon Baker - Mentalist) donne un devoir à faire sur le thème de l’environnement. Sur une idée de Mme Dyson, une exposition sera organisée au Shark Pool en présence de la presse. Charlie fait équipe avec Katarina, Bolton se met avec Matt tandis qu’Allie et Stassy se mettent en groupe. Allie continue de recevoir des conseils de Tom à propos de son livre. Cependant, comme la loi interdit à un professeur d’être avec un élève seul, Allie propose qu’ils se retrouvent au Shark Pool. L’exposition a lieu et tout se passe bien. Le lendemain, le père de Stassy, qui découvre sa fille dans le journal entre dans une colère noire et décide de déménager. Stassy prévient alors sa mère qu’elle va aller vivre à l’entrepôt avec ses amis.