Hartley, coeurs à vif - S04 E18 - Coeur fragile

La course pour laquelle Allie, Declan et Matt s’entrainaient avec Roberto a lieu. Tom reçoit la visite de sa petite amie, Vicki, et il en profite alors pour lui présenter Allie afin qu’elle lui montre son roman. Celle-ci l’apprécie beaucoup et lui donne des conseils, Allie décide alors de ne pas participer à la course. Charlie participe à la course mais a un malaise en plein milieu. Il finit à l’hôpital et en profite pour demander un rendez vous à Katarina. Bolton remporte la course mais en trichant. Matt et Allie décident de rompre car ils ne se voient pas assez souvent.