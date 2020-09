Hartley, coeurs à vif - S04 E19 - Supercherie

Léo Fine est de retour et veut que Rocco lui règle une dette. Rocco se débrouille alors pour voler de l’argent au Shark Pool et mettre ce vol sur le dos de Declan. Une fois l’histoire régler, Rocco décide de quitter l’Australie et d’aller vivre aux Etats - Unis. Stassy a des problèmes d’argent, Allie et Danièle décident de l’aider en envoyant une photo d’elle à une agence de mannequin. Celle-ci reçoit alors une réponse positive. Katarina avoue à Charlie qu’elle n’est pas intéressée par lui mais il revient dans son estime quand celui-ci lui vient en aide face à Léo, au Shark Pool.