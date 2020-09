Hartley, coeurs à vif - S04 E20 - 10 raisons d'être cool (avec Simon Baker)

Allie a fini son roman avec l'aide de Tom (Simon Baker - Mentalist). Pour fêter cela, ils vont surfer et échangent un baiser. Allie est inscrite à une compétition de littérature et si elle gagne elle ira 6 mois en Angleterre. Matt aide Charlie à changer. Nouveaux habits, nouvelle coupe de cheveux, Katarina tombe sous le charme mais il lui dit qu'il faut qu'elle l'accepte comme il est, ce qu'elle accepte. Stassy continue sa carrière de mannequin, avec Bolton comme supporter. Après un mauvais départ, tout finit bien et ceux ci s'embrassent. Lara, une ex - petite amie de Declan reprend contact avec lui. Danielle ne la supporte pas et préfère rompre avec Declan. Elle découvre que Lara a volé des chansons à Declan et la dénonce.