Hartley, coeurs à vif - S04 E21 - Un étrange sentiment (avec Simon Baker)

Ronnie lit le romain d'Allie et confie à Mme Dyson qu'il se pourrait qu'elle soit amoureuse de Tom (Simon Baker). Allie accepte un rendez vous avec Matt et est contraint de refuser de sortir avec Tom (Simon Baker). Tout se passe bien mais il est clair qu'ils ne seront plus jamais un couple. Stassy croit avoir les pouvoirs surnaturels de sa grand mère gitane. Bolton se joint à elle pour des séances de yoga. Elle lui fait croire qu'elle a des visions mais celui ci se rend compte que tout n'est que mensonge. Il lui en veut et désire qu'elle quitte l'entrepôt.