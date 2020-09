Hartley, coeurs à vif - S04 E23 - Tricheur

Max est un nouvel étudiant. Il a la trentaine et est un ex - militaire. Celui ci essaye de monter les élèves contre Ronnie mais il échoue. Mme Dyson, après plusieurs chances, est contraint de le renvoyer. Katarina ne supporte pas que Charlie apprécie Roberto et soit apprécié par celui ci. Cependant, cela est de courte durée car Charlie détériore l'alarme de celui ci, ce qui ravie Katarina. Bolton achète un superbe diamant pour le nez de Stassy mais malheureusement pour lui, elle ressort avec Matt.