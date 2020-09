Hartley, coeurs à vif - S04 E24 - Ronnie, Dyson et Roger !

Le bowling de Barney, l'oncle de Bolton est menacé de fermeture. Bolton veut alors tout faire pour que cela n'arrive pas. Dyson décide que l'escrime sera le nouveau sport enseigné au lycée mais un accident annule tout. Les élèves participent à un loto afin de gagner de l'argent pour Barney. Charlie, sous les conseils de Katarina, change de numéro au dernier moment et les fait perdre. Matt et Stassy décide de s'installer ensemble, leur relation s'améliorant de plus en plus. Ronnie et Mme Dyson ont tout leur possible pour sauver le bowling de Barney et y parviennent après avoir découvert que les membres du conseil sont corrompus.