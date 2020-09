Hartley, coeurs à vif - S04 E25 - La secte

Les parents de Charlie vont divorcer, il devra changer d'école. Katarina remarque que quelque chose ne va pas dans son comportement. Stassy remarque, via un bracelet, que celui-ci doit être membre d'une secte, dont elle a fait partie. Stassy mobilise alors tout ses amis et les professeurs pour venir en aide à Charlie. Katarina lui dit qu'elle l'aime vraiment et qu'il ne faut pas qu'il se détourne de ses vrais amis. Matt s'est installé dans l'entrepôt. Danielle ne le supporte pas trop et suggère à Declan qu'ils devraient aller habiter avec sa mère, ainsi ils pourraient l'aider face à la maladie. Declan n'est pas d'accord avec cela.