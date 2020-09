Hartley, coeurs à vif - S04 E26 - Journée des monstres

Les épreuves du BAC approchent. Charlie, avec la peur de se séparer de Katarina, la demande en mariage. Elle accepte mais ils changent d'avis sur les conseils de leur amis. La "journée des monstres" arrive. Les élèves sont contents mais Mme Dyson est réticente car le recteur de l'accadémie sera présent ce jour là. Bolton l'organise mais cela finit mal, un incendie se déclare. Charlie qui a tout filmé parvient à trouver le coupable. Katarina a une idée : Chacun va écrire un mot sur l'avenir sur une feuille avec un objet personnel et ils les mettront dans une capsule qu'ils enterreront sur la plage. Charlie, Danielle, Declan, Matt, Bolton et Stassy acceptent d'y participer. Danielle a une offre d'emploi pour une chaîne de télévision à Wollongong. Elle doit donc quitter Hartley. Declan prend mal le fait qu'elle ne lui ait pas annoncé avant mais lui souhaite le meilleure et la laisse partir.