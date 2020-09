Hartley, coeurs à vif - S05 E01 - Peu importe...

Dyson et son fils Gary vont déménager dans le Queensland. Bolton le prend mal et se sent trahi. Stassy écrit un poème sur sa vie et le donne à Declan pour qu'il le mette en chanson, ce qui rend Matt trés jaloux. Par ailleurs, celui-ci quitte l'entrepôt pour aller vivre chez les Bordino.Ceux ci reçoivent une facture pour le téléphone de Costa. Ils le cherchent alors avant que Katarina se rende compte que ce téléphone a été mis dans la capsule, enterrée sur la plage. Avec Charlie, elle va alors essayer de le retrouver.