Hartley, coeurs à vif - S05 E02 - Panique avant le bac

Charlie est de plus en plus sous pression. Il lui faut d'excellente notes pour aller à l'Université. Rien ne va plus, même son ordinateur l'abandonne. Bolton et Stassy qui n'ont pas révisé l'histoire se débrouillent pour se procurer une copie de l'examen. Cependant, ils se rendent compte aprés avoir payer, que le sujet qu'ils ont est le sujet de l'année passée. Declan trouve sa mère étendue sur le sol en rentrant. Elle est alors admise à l'hôpital.