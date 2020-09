Hartley, coeurs à vif - S05 E04 - Ce n'est qu'un au revoir !

La fin de l'année a lieu. Les étudiants doivent se débrouiller pour organiser une fête car le lycée ne le peut pas.Ronnie en organise une et ne reçoit que deux invités : Declan et une fille, Mélanie.Stassy, Katarina et Charlie se rendent à une fête organiseé dans une école privée. Cependant, tout se passe mal quand Matt débarque et se bat avec le cousin de Stassy, qu'il prend pour un prétendant de la jeune fille. Charlie, quant à lui, ne supporte pas de voir Katarina parler avec tous les garçons de la fête et décide de se séparer d'elle.Bolton, de son côté, organise une fête sur la plage.Il rencontre un grand succès. Il fait même la couverture du journal du lendemain. Il en profite alors pour annoncer aux autres, qu'il quitte Hartley