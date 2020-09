Hartley, coeurs à vif - S05 E06 - Résultats du bac

Les résultats du BAC sont arrivés : Matt a son examen, Charlie aussi mais ses notes ne sont pas suffisantes pour intégrer l'école d'ingénieur. Quant à Stassy et Katarina, celles-ci ne l'ont pas. Declan découvre que son patron fait des arnaques et s'oppose à lui, ce qui provoque son renvoi. Celui-ci récupère alors son emploi au Shark Pool.Katarina échoue aussi son audition de danseuse, elle décide alors de redoubler avec Declan et Charlie.Pendant ce temps, Matt décide de prendre sa voiture et de faire le tour de l'Australie. Il propose à Stassy de venir avec lui, ce qu'elle accepte et ce qui lui permet ainsi de ne pas retourner vivre chez ses parents.