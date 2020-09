Hartley, coeurs à vif - S05 E07 - Nouvelle génération

Charlie veut acheter une voiture à Léo Fine mais Declan lui conseille de ne pas le faire. Cependant, Charlie le fait et est contraint de travailler au Shark Pool sans salaire pour la payer. Malheureusement pour lui, la voiture ne fonctionne pas. Il essaye alors avec ses amis et Ryan, un nouveau de se venger de Léo. Ryan vivait chez son père mais à rater le BAC, il vient donc habiter chez sa mère. Il a une sœur, Anita, qui est une amie de Mélanie Black. Declan est viré de son appartement, il emménage alors avec Charlie et Katarina dans l'entrepôt.