Hartley, coeurs à vif - S05 E09 - Vague de chaleur

Les Bailey continue à se montrer sévère. Il s’énerve sur Ryan et Declan et envoie une lettre à leur mère. La mère de Ryan le prend mal et va lui rendre visite au lycée très énervée. Quand à Declan, il est convoqué dans le bureau et renvoyé temporairement. Le principal finit par apprendre la situation familiale de Declan et va s’excuser. Cependant, c’est trop tard, celui-ci ne reviendra plus, il fait ses adieux à Hartley. Katarina est heureuse et sous le charme de Drazic quand celui-ci lui donne un ventilateur mais elle est vite déçue quand elle l’apprend que celui-ci est volé.