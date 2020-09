Hartley, coeurs à vif - S05 E11 - Retour intriguant

Anita et Ryan reçoivent la visite de leur père, Jeff. Anita est très heureuse de le voir mais Ryan le prend mal. Declan travaille de nuit, Mélanie le remplace donc au Shark Pool sous les ordres de la tyrannique Katarina. Mélanie décide alors de se venger de la jeune fille. Drazic vole la voiture de Charlie et abime la voiture du principal. Charlie le dénonce alors et cela finit en bagarre. Drazic est alors mis à l’essai par le proviseur. Il devra être calme sinon il sera renvoyé.