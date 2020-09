Hartley, coeurs à vif - S05 E12 - Populaire ?

Mélanie essaye de se faire des amis et pour cela, elle invite Katarina au cinéma. Celle-ci lui conseille alors de faire une fête. Elle accepte et désire profiter de cette occasion pour se rapprocher de Ryan. Le père de Ryan fait une proposition alléchante à celui-ci mais Ryan se rend vite compte que cela cache quelque chose, et cela ne lui plait pas. La fête ne se passe pas comme prévue à cause de la présence de Drazic, Mélanie rejette alors la faute sur Katarina et elles se disputent.