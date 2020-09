Hartley, coeurs à vif - S05 E15 - Tout les oppose

Anita a des doutes à propos de Drazic, elle le soupçonne d’avoir des difficultés à lire. Ryan fait la cour à Mai mais devant le rejet, il commence à croire qu’elle est homosexuelle et colporte alors la rumeur. Un projet de géographie est organisé, Anita est en groupe avec Drazic et Mélanie avec Mai. Anita fait alors la connaissance de Drazic et l’apprécie beaucoup, elle confirme ses doutes, et après des tests, Drazic découvre qu’il a une légère dyslexie