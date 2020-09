Hartley, coeurs à vif - S05 E19 - Vol

Drazic a beaucoup d’influence sur Anita. Elle fume et se met à voler comme lui. Cependant, celle-ci n’a pas le savoir-faire et manque de se faire attraper. Drazic vole alors à son secours et se fait prendre à sa place. Ryan affirme préférer l’intelligence des femmes plutôt que leur physique. Mai et Mélanie décident alors de le soumettre à un test pour vérifier s’il dit la vérité. Mr Bailey a un nouvel ordinateur et demande à Charlie de l’aider à le faire fonctionner. Après plusieurs heures, celui-ci tombe en panne et il s’avère que le principal utilisait un logiciel piraté.