Hartley, coeurs à vif - S05 E20 - Jugement

C’est le jour du jugement pour le vol qu’Anita et Drazic ont commis. Anita n’est pas poursuivie si elle accepte de ne plus fréquenter le jeune homme, tandis que Drazic reçoit des heures d’intérêt général. Pour protéger Anita et la convaincre de ne plus l’approcher, Drazic lui dit qu’il ne l’a jamais aimé et qu’il n’a fait que de se servir d’elle. Mai veut faire plaisir à Ryan et organise un diner, cependant, celui-ci tombe malade, elle avoue alors que ce n’est pas elle qui à cuisiner.Charlie, Mélanie et Katarina participent à une compétition inter – scolaire et font gagner le lycée.