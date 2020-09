Hartley, coeurs à vif - S05 E21 - Intérêt public

Drazic commence ses heures et devient agent de la circulation.Katarina participe à un spectacle de danse et tombe sous le charme de son professeur. Elle rompt tout de même en apprenant que celui-ci est marié et père. Mai invite à Ryan à passer la nuit avec elle. Il croit alors que celle-ci désire coucher avec lui et s’y prépare.