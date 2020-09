Hartley, coeurs à vif - S05 E23 - Crise d'identité

Mélanie change radicalement de look et de comportement. Mr Bailey la menace de renvoie tandis que Jay Jackson, un nouveau professeur prend le soin d’essayer de découvrir ce qui ne va pas chez elle. Aurore, la fille de Jay, arrive aussi au lycée. Elle est très belle et beaucoup de garçon tombe sous son charme, y compris Charlie. Ryan et Mai désirent aller à un concert, il leur faut donc des billets. Anita les accompagne dans la file pour les acheter mais le courant ne passe pas entre les deux filles.